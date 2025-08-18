GENERANDO AUDIO...

Conagua reporta recuperación en presas del país y Cutzamala. Foto: Conagua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que, tras tres años con lluvias por debajo del promedio, las precipitaciones registradas en 2025 impulsaron la recuperación del nivel de almacenamiento de los 210 embalses más grandes del país. El promedio nacional pasó de 44%, a inicios de junio, a 50% el 10 de agosto, reforzando la disponibilidad del recurso hídrico para el suministro a la población.

Lluvias acumuladas en 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua indicó que, entre el 1 de enero y el 10 de agosto de 2025, se registraron 386.8 milímetros de lluvia, cifra que representa 1.4% más que el promedio histórico para ese mismo lapso.

Niveles en el Sistema Cutzamala están al 64.8%

En el Sistema Cutzamala, conformado por las presas El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria, el promedio de almacenamiento se situó en 64.8%, lo que representa un volumen de 506.79 Mm³.

Estas cifras reflejan un incremento de 28.3% respecto al mismo periodo de 2024, cuando el sistema registraba 285.59 Mm³.

El detalle de cada presa es el siguiente:

El Bosque : 52.4% de llenado

: 52.4% de llenado Valle de Bravo : 76.4%

: 76.4% Villa Victoria: 53.6%

Niveles de almacenamiento en presas de México

De acuerdo con el corte informativo del 11 de agosto, el volumen de las 210 principales presas alcanzó 63 mil 029 millones de metros cúbicos (Mm³), lo que equivale al 50% de su capacidad de llenado.

La distribución por niveles de ocupación fue la siguiente:

27 presas se reportaron al 100% de su capacidad

65 presas se ubicaron entre 75 y 100%

56 presas se encontraron entre 50 y 75%

