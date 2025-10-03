GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images.

Inició el segundo mes de clases para los alumnos y alumnas de educación básica. El Calendario Escolar 2025-2026 marca un nuevo breve puente para los estudiantes. Sin embargo los estudiantes descansarán el 31 de octubre debido a. Consejo Técnico Escolar.

Cabe recordar que en septiembre los estudiantes ya gozaron de al menos dos fines de semana largos: el 16 de septiembre, por la conmemoración de la Independencia de México, y el 26 de septiembre, por la primera junta de Consejo Técnico Escolar, en la que los docentes se reúnen para acordar estrategias que mejoren la calidad de las clases en educación básica.

¿Qué día de octubre no habrá clases?

De acuerdo con el calendario SEP, en octubre 2025 solo habrá un día sin clases para primaria y secundaria:

31 de octubre de 2025, por la reunión de Consejo Técnico Escolar.

Ese día los maestros tendrán junta y los alumnos no irán a la escuela, lo que dará un fin de semana largo.

¿Habrá puente por Día de Muertos?

Este año no habrá puente por Día de Muertos, porque el 1 y 2 de noviembre caen en sábado y domingo. Por eso, no están marcados como descanso en el calendario oficial.

¿Cuál es el próximo puente después de octubre?

El siguiente día de descanso será el 17 de noviembre de 2025, para recordar el 20 de noviembre, Aniversario de la Revolución Mexicana.

¿Qué otros días no hay clases en el ciclo 2025-2026?

Según el calendario de la SEP, los alumnos no tendrán clases en estos días:

28 de noviembre – Consejo Técnico Escolar

– Consejo Técnico Escolar 30 de enero – Consejo Técnico Escolar

– Consejo Técnico Escolar 2 de febrero – Día de la Constitución

– Día de la Constitución 27 de febrero – Consejo Técnico Escolar

– Consejo Técnico Escolar 16 de marzo – Natalicio de Benito Juárez

– Natalicio de Benito Juárez 27 de marzo – Consejo Técnico Escolar

– Consejo Técnico Escolar 1 de mayo – Día del Trabajo

– Día del Trabajo 5 de mayo – Batalla de Puebla

– Batalla de Puebla 15 de mayo – Día del Maestro

– Día del Maestro 29 de mayo – Consejo Técnico Escolar

– Consejo Técnico Escolar 26 de junio – Consejo Técnico Escolar





