El lunes 6 de febrero no se trabaja, ¿por qué es feriado?

Recuerda que, si trabajas, te toca pago triple por el próximo lunes. Fotos: Freepik

Seguramente ya sabes que el próximo lunes 6 de febrero de 2023 no tendrás que trabajar y tus hijos no irán a la escuela, pero ¿sabes por qué? En caso de que no, en Unotv.com te lo decimos.

Primero, recuerda que la Ley Federal del Trabajo (LFT) estipula qué días serán de asueto, por los que las actividades deberán suspenderse cada año por su conmemoración, ya sea en honor a algún personaje, un hecho histórico o una festividad, siendo que no todas las fiestas y celebraciones en el país son consideradas de descanso obligatorio, únicamente las que marca esta norma.

¿Por qué se descansa el lunes 6 de febrero?

Ahora, respecto a este lunes, el asueto se debe a la conmemoración de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizada el 5 de febrero de 1917 por el presidente Venustiano Carranza en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro.

Asimismo, según apunta el Gobierno federal, la también llamada Carta magna entró en vigor el 1 de mayo de ese mismo año, tras la convocatoria al Congreso Constituyente en 1916 del que emanó la norma fundamental en la que se “materializan los ideales de la Revolución Mexicana”.

Además, resalta que la constitución general fue a su promulgación la primera del Siglo XX en establecer algunos derechos sociales, como son la libertad de expresión, derechos laborales y propiedad de la tierra, así como la enseñanza laica y gratuita.

Mientras que, respecto a la fecha, la LFT apunta como día feriado el primer lunes de febrero, por la Constitución, así como el tercer lunes de marzo, por el natalicio de Benito Juárez, siendo éstos los únicos días en que no se estipula la fecha exacta, como con el 1 de mayo, el 16 de septiembre y el 25 de diciembre.

Al igual que tú descansarás, también lo harán las instituciones bancarias, por lo que es mejor que adelantes tus pagos a este viernes para que no se te pasen y tengas recargos.

Descanso o dinero

Por otra parte, recuerda que, de acuerdo con el artículo 75 de la LFT, si en tu trabajo no te dejan descansar el lunes 6 de febrero deberás recibir un salario doble, además del pago de tu día regular, a manera de compensación

“Los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado” Ley Federal del Trabajo

En tanto que el mismo artículo destaca que el número de empleados que deban trabajar durante los días de asueto será acordado entre el patrón y los trabajadores.