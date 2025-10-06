7.6% del país mantiene sequía; las lluvias dan alivio, pero Coahuila y Sonora registran condiciones extremas

Coahuila y Sonora en condiciones de sequía pese a las lluvias. Foto: Cuartoscuro

Durante la segunda quincena de septiembre de 2025, México registró lluvias por arriba del promedio en diversas regiones del país, incluyendo el noroeste, norte, centro-norte, centro, partes del sur y península de Yucatán. Estas precipitaciones fueron ocasionadas por el paso de tres ondas tropicales (33, 34, y 35), el frente frío número 4, canales de baja presión y la cercanía del huracán Narda en el Pacífico mexicano.

De acuerdo con el último reporte del Monitor de Sequía de la Conagua, gracias a estas condiciones, el porcentaje de superficie nacional con sequía disminuyó al 7.6% cifra 1.7% menos con respecto al 15 de septiembre de este mismo año.

No obstante, el avance no ha sido uniforme: Coahuila y Sonora se mantienen como dos de los estados con mayores afectaciones por sequía extrema, lo cual sigue comprometiendo la seguridad hídrica y agrícola en el norte del país.

Coahuila y Sonora: los focos rojos

El reporte del Monitor de Sequía, al 30 de septiembre de 2025, indica que:

  • Coahuila registra un preocupante 27.8% de su territorio con niveles de sequía de moderada a extrema (D1 a D3), incluyendo 2.0% con sequía extrema (D3).
  • En Sonora, el 38.3% del territorio presenta algún grado de sequía, destacando 1.5% en condiciones extremas (D3) y 0.2% en sequía excepcional (D4), la categoría más crítica del monitoreo.

Ambos estados presentan también una cantidad considerable de municipios afectados:

EstadoMunicipios con sequía (D1-D4)% de municipios afectados
Coahuila11 municipios28.9%
Sonora16 municipios22.2%

Estas cifras reflejan un deterioro de las condiciones en regiones agrícolas y ganaderas claves, lo cual podría derivar en afectaciones económicas y presión sobre los recursos hídricos.

Panorama nacional: mejora parcial

La tendencia nacional muestra, en comparación con meses anteriores, cuanto de la sequía afectaba a más de un tercio del país:

Fecha% sin afectación% con sequía (D1-D4)% con sequía severa o peor (D2-D4)
15-ago-202565.2%13.9%6.4%
31-ago-202565.2%13.7%5.8%
15-sep-202572.5%9.3%3.3%
30-sep-202577.4%7.6%2.8%

Aunque estos datos muestran mejora general, aún persisten áreas con sequía severa, extrema y excepcional en el norte del país.

Otros estados con afectaciones relevantes

Además de Coahuila y Sonora, otros estados también reportan afectaciones importantes:

  • Chihuahua: 20.4% de su territorio en sequía, incluyendo 0.8% en categoría (D3) y 0.3% en D4.
  • Tabasco y Quintana Roo: presentan sequía severa (D2) en más del 12% de su superficie, con altos porcentajes de municipios afectados (70.6% y 72.7%, respectivamente).
  • Yucatán: 8.9% de su territorio con sequía severa.

Análisis por organismos de cuenca
Las regiones hídricas con mayor impacto por sequía son:

Organismo con Cuenca% con sequía (D1-D4)
Río Bravo19.2%
Noroeste (Sonora, parte de Chihuahua)15.1%
Península de Yucatán15.4%
Frontera sur17.5%

En contraste, con zonas como el Valle de México, Cuencas Centrales del Norte y el Pacífico norte, reportan 0% de sequía.

Aunque las lluvias de septiembre ayudaron a disminuir las áreas afectadas por la sequía del país, 7.6% del territorio mexicano aún enfrenta condiciones críticas. Coahuila y Sonora destacan como los estados con mayor presencia de sequía extrema, lo que representa un llamado de atención para fortalecer las estrategias de manejo del agua, protección agrícola y resiliencia climática.

La vigilancia debe continuar en los próximos meses, ya que la temporada de frentes fríos y la transición a la época seca podrían definir si estas mejoras son sostenibles o temporales.

