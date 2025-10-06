7.6% del país mantiene sequía; las lluvias dan alivio, pero Coahuila y Sonora registran condiciones extremas
Durante la segunda quincena de septiembre de 2025, México registró lluvias por arriba del promedio en diversas regiones del país, incluyendo el noroeste, norte, centro-norte, centro, partes del sur y península de Yucatán. Estas precipitaciones fueron ocasionadas por el paso de tres ondas tropicales (33, 34, y 35), el frente frío número 4, canales de baja presión y la cercanía del huracán Narda en el Pacífico mexicano.
De acuerdo con el último reporte del Monitor de Sequía de la Conagua, gracias a estas condiciones, el porcentaje de superficie nacional con sequía disminuyó al 7.6% cifra 1.7% menos con respecto al 15 de septiembre de este mismo año.
No obstante, el avance no ha sido uniforme: Coahuila y Sonora se mantienen como dos de los estados con mayores afectaciones por sequía extrema, lo cual sigue comprometiendo la seguridad hídrica y agrícola en el norte del país.
Coahuila y Sonora: los focos rojos
El reporte del Monitor de Sequía, al 30 de septiembre de 2025, indica que:
- Coahuila registra un preocupante 27.8% de su territorio con niveles de sequía de moderada a extrema (D1 a D3), incluyendo 2.0% con sequía extrema (D3).
- En Sonora, el 38.3% del territorio presenta algún grado de sequía, destacando 1.5% en condiciones extremas (D3) y 0.2% en sequía excepcional (D4), la categoría más crítica del monitoreo.
Ambos estados presentan también una cantidad considerable de municipios afectados:
|Estado
|Municipios con sequía (D1-D4)
|% de municipios afectados
|Coahuila
|11 municipios
|28.9%
|Sonora
|16 municipios
|22.2%
Estas cifras reflejan un deterioro de las condiciones en regiones agrícolas y ganaderas claves, lo cual podría derivar en afectaciones económicas y presión sobre los recursos hídricos.
Panorama nacional: mejora parcial
La tendencia nacional muestra, en comparación con meses anteriores, cuanto de la sequía afectaba a más de un tercio del país:
|Fecha
|% sin afectación
|% con sequía (D1-D4)
|% con sequía severa o peor (D2-D4)
|15-ago-2025
|65.2%
|13.9%
|6.4%
|31-ago-2025
|65.2%
|13.7%
|5.8%
|15-sep-2025
|72.5%
|9.3%
|3.3%
|30-sep-2025
|77.4%
|7.6%
|2.8%
Aunque estos datos muestran mejora general, aún persisten áreas con sequía severa, extrema y excepcional en el norte del país.
Otros estados con afectaciones relevantes
Además de Coahuila y Sonora, otros estados también reportan afectaciones importantes:
- Chihuahua: 20.4% de su territorio en sequía, incluyendo 0.8% en categoría (D3) y 0.3% en D4.
- Tabasco y Quintana Roo: presentan sequía severa (D2) en más del 12% de su superficie, con altos porcentajes de municipios afectados (70.6% y 72.7%, respectivamente).
- Yucatán: 8.9% de su territorio con sequía severa.
Análisis por organismos de cuenca
Las regiones hídricas con mayor impacto por sequía son:
|Organismo con Cuenca
|% con sequía (D1-D4)
|Río Bravo
|19.2%
|Noroeste (Sonora, parte de Chihuahua)
|15.1%
|Península de Yucatán
|15.4%
|Frontera sur
|17.5%
En contraste, con zonas como el Valle de México, Cuencas Centrales del Norte y el Pacífico norte, reportan 0% de sequía.
Aunque las lluvias de septiembre ayudaron a disminuir las áreas afectadas por la sequía del país, 7.6% del territorio mexicano aún enfrenta condiciones críticas. Coahuila y Sonora destacan como los estados con mayor presencia de sequía extrema, lo que representa un llamado de atención para fortalecer las estrategias de manejo del agua, protección agrícola y resiliencia climática.
La vigilancia debe continuar en los próximos meses, ya que la temporada de frentes fríos y la transición a la época seca podrían definir si estas mejoras son sostenibles o temporales.