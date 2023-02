7 curiosidades sobre el aguacate, el oro verde mexicano

El sabor, el nombre, sus propiedades y otras curiosidades. Foto: Cuartoscuro

Uno de los principales protagonistas de las mesas estadounidenses durante el Super Bowl será el guacamole: 80% del que se consume en este evento es preparado con aguacate mexicano. Por esta razón, en Unotv.com te traeremos algunas curiosidades de este fruto milenario que nació en América.

Sobre el aguacate existen diversas curiosidades y mitos que te iremos recordando, desde su origen, las variedades que existen, el mito de si debe comerse después de un coraje, hasta leyendas acerca de su sabor.

Aguacate o palta

Ésta es una de las discusiones lingüísticas e históricas sobre este fruto que se han manifestado en redes sociales, incluso el mismo Instituto Cervantes ha registrado esta controversia. Algunos hablantes señalan que el nombre correcto debería ser aguacate, que viene del náhuatl, mientras que otros sostienen que el origen es quechua y por ello debe usarse palta, como nombran a los frutos de esta planta en países de América del Sur.

La Real Academia Española señaló que “la forma mayoritaria es «aguacate», pero también se emplean «palta» y «avocado» en determinados países de América, y «pagua»/«pahua» para una variedad concreta”.

Cómo se le dice

Más allá de la discusión mencionada sobre aguacate o palta, otra de las curiosidades se refiere a cómo se le nombra en otros países y lugares, checa las diferentes formas de nombrarlo, acá los más conocidos: Abacate, aguacata, aguaco, ahuca, avocado, alligator pear, cura, fruta mantequilla, pagua, persea.

Las tres razas de aguacate en México

En el mundo, de acuerdo con información de la Sagarpa, existen 400 variedades de aguacate, palabra de origen náhuatl que significa literalmente “testículos de árbol”; en México viven 20 diferentes, las cuales se clasifican en tres grandes razas: la mexicana, la guatemalteca y la antillana, de acuerdo con la altitud a la que se encuentran.

La raza mexicana se ubica por arriba de 2 mil metros de altitud o zona templada; la raza guatemalteca se ubica entre los mil y 2 mil metros de altitud o zona subtropical, y la raza antillana se halla por debajo de los mil metros de altitud o zona tropical.

Cuánto potasio contiene

Entre las propiedades y beneficios que se atribuyen al aguacate se cuenta el nivel de potasio que contiene, incluso en mayor cantidad que un plátano. El potasio es fundamental para el buen funcionamiento de los músculos, las defensas y el sistema nervioso, y ayuda a prevenir los accidentes cerebrovasculares y la insuficiencia renal. El aguacate aporta el 14% de la CDR de este nutriente.

El oro verde

Nuestro país es el principal productor de aguacate en el mundo; Estados Unidos consume el 80% de esta producción y el mayor volumen proviene de Michoacán. El año pasado se acordó que la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Michoacán instalaran un protocolo de seguridad para garantizar el envío de este fruto a Estados Unidos y proteger también a los inspectores norteamericanos que se encuentran en la zona michoacana. Asimismo, se siguen escoltando camiones con mercancía de los huertos a las bodegas y a los empaques para su exportación.

A qué sabe el aguacate

En Tiktok, la usuaria Alma Rossi levantó una gran polémica al sostener que el aguacate sabía a “pene limpio” y que a los hombres que les gustaba este fruto eran homosexuales; la polémica tomó forma y las redes se incendiaron, a propósito de curiosidades. Sin embargo, algunos usuarios aún no pueden definir el sabor exacto del aguacate; la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural señala en una publicación que este fruto, que pesa entre 120 y 500 gramos, generalmente de color verde, cuando madura la pulpa tiene una consistencia similar a la mantequilla, tiene un sabor suave, único e inconfundible.

¿Puedes comer aguacate si te enojas?

De acuerdo con un especialista de la UNAM, consumir aguacate luego de “pasar un mal rato” podría ocasionar molestias por el incremento de ácidos; no obstante, los malestares tienen otra explicación que no está demostrada por el consumo de aguacate. No hay ningún efecto, reacción alérgica a algún componente o ingrediente que tenga el aguacate y que pueda afectarnos a la salud cuando uno se enoja, de acuerdo con la ciencia.