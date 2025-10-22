GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que hasta ahora han muerto 78 personas y 23 siguen sin localizar tras las lluvias intensas registradas hace 12 días en cinco estados del país.

“Ha habido personas ya localizadas, algunas que con la revisión del 079 o el propio Gobierno del estado ha buscado, y dos personas que no habían sido identificadas y que lamentablemente habían fallecido”, explicó Sheinbaum durante la conferencia mañanera.

De acuerdo con el reporte federal, 93 localidades continúan incomunicadas de las 288 afectadas, y se ha logrado un avance del 99.38% en el restablecimiento de energía eléctrica.

Hasta el momento, se han censado 85 mil 221 viviendas y entregado 273 mil 448 despensas a familias damnificadas.

Hoy inicia entrega de apoyos directos

La presidenta anunció que este martes comienza la entrega de apoyos económicos de 20 mil pesos para familias afectadas, junto con vales para despensas y enseres domésticos.

“Se va al módulo de Bienestar y ahí se les entrega el recurso. En ese mismo módulo se les dará un cupón para dos despensas y para los enseres domésticos”, explicó Sheinbaum.

Las autoridades de salud reportaron la aplicación de 168 mil 610 vacunas en las entidades impactadas. En materia educativa, 979 de las mil 351 escuelas afectadas ya fueron atendidas con acciones de limpieza y rehabilitación.