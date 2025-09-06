GENERANDO AUDIO...

Este 7 de septiembre se cumplen ocho años del sismo de 8.2 registrado en el golfo de Tehuantepec, a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, uno de los más fuertes en casi un siglo en México. El movimiento, ocurrido a las 23:49 horas, se sintió en gran parte del sur y centro del país y provocó una serie de réplicas en los días posteriores.

Réplicas y saldo del sismo

De acuerdo con el CENAPRED, en los dos días posteriores al terremoto se registraron 482 réplicas, y quince días después, 4 mil 326, siendo la más intensa de magnitud 6.1.

Hasta marzo de 2018, se registraron 20 mil réplicas de aquel sismo que devastó Oaxaca y Chiapas.

El sismo dejó un saldo de 99 personas fallecidas: 79 en Oaxaca, 16 en Chiapas y cuatro en Tabasco, además de daños en infraestructura, viviendas y escuelas, como se observó en Juchitán, Oaxaca.

Impacto del sismo en la Ciudad de México

El 19 de septiembre de 2017, la Ciudad de México sufrió un sismo de 7.1, con epicentro a 120 km al sur de la capital, dentro de la placa de Cocos. Aunque menor en magnitud que el terremoto de 1985, la cercanía del epicentro y la composición de los suelos de la ciudad amplificaron las sacudidas.

Estudios de la UNAM muestran que las zonas construidas sobre sedimentos blandos, como las colonias Roma, Condesa y el Centro, experimentaron ondas sísmicas con amplitudes hasta 50 veces mayores que en suelos firmes, explicando la concentración de daños en estructuras de 4 a 7 pisos.

Impacto del sismo en estados

El sismo ocurrido ese día fue calificado como el más intenso que se haya sentido en nuestro país, desde el movimiento telúrico que ocurrió en Jalisco y Colima en 1932.

En Chiapas, se anunció una declaratoria de emergencia y según las autoridades, el movimiento fue percibido por 50 millones de personas en otras entidades además del epicentro:

Oaxaca

Guerrero

Tabasco

Puebla

Estado de México

En esas entidades se suspendieron clases y en otros estados como Hidalgo, Morelos, Veracruz y Tlaxcala también suspendieron labores.

Avances en monitoreo y prevención

El sismo de 2017 permitió avances en el monitoreo sísmico, gracias a la red de acelerógrafos y sismómetros que registraron el movimiento en tiempo real.

Esto facilitó la elaboración de mapas de aceleración y de riesgo para edificios de diferentes alturas. Los expertos señalan que los daños se relacionan más con la falta de cumplimiento de normas de construcción en edificaciones antiguas que con deficiencias en el reglamento vigente.

Lecciones del sismo

Ambos sismos recuerdan la importancia de la preparación ante fenómenos naturales, la planificación urbana, el cumplimiento de los reglamentos de construcción y la resiliencia de la población y las instituciones mexicanas ante eventos sísmicos de gran magnitud.

Tan sólo 12 días después México sería testigo de otro sismo en una fecha ya conocida: 19 de septiembre.

