8M: 67% de las mujeres encuentra insuficientes las acciones para prevenir la violencia de género

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gabinete de Comunicación Estratégica, dio a conocer datos acerca de la percepción que la población femenina tiene sobre diversos temas, entre ellos resalta la visión acerca de las acciones que se implementan para combatir la violencia de género.

Insuficientes acciones para prevenir y castigar la violencia de género: Sondeo

El material difundido se realizó con base en un sondeo telefónico ejecutado esta semana y los resultados que se dan a conocer en el contexto del 8M, dejan ver, entre otras cosas que el 67% de la población femenina encuestada no encuentra suficientes las acciones implementadas para prevenir y castigar la violencia de género.

La pregunta fue la siguiente: ¿Usted considera que las leyes actuales son suficientes o insuficientes para prevenir y castigar la violencia de género presente en el país?

A lo que se respondió de la siguiente manera:

En el mismo orden de ideas y ante el cuestionamiento de ¿Qué acciones son necesarias para disminuir la violencia y desigualdad hacia las mujeres en el país?, el grupo seleccionado destacó cinco acciones de la siguiente manera:

La educación o valores (24%), Mejores leyes o castigos severos (18%), Cumplimiento de la ley (13%), Mejorar la seguridad (12%) Atender denuncias (8%)

Hay esperanza en la próxima elección

Ante la pregunta, “Este año se elegirá nueva presidenta o presidente de México, dígame, ¿qué tanto considera que la nueva presidenta o presidente de México apoyará a las mujeres: las apoyará mucho, algo, ¿poco o nada?”, un 73% de las encuestadas consideró que el próxima jefa o jefe del Poder Ejecutivo apoyará mucho la causa de las mujeres.

En tanto, un 16% afirmó que el próximo presidente o presidenta del país harán poco o nada por apoyar a las mujeres. El 13% restante sostuvo que no respondió a este cuestionamiento, de acuerdo con un reporte emitido por el Gabinete de Comunicación Estratégica.

Las movilizaciones del 8M, ¿han ayudado?

En tanto, de cara a las movilizaciones de hoy, un 65% de los sondeados consideró que dichas protestas han ayudado de alguna forma a que la sociedad en su conjunto visibilice la problemática que existe en México respecto a la violencia y desigualdad que viven las mujeres.

65% está de acuerdo con las manifestaciones que se realizan en el marco del #DíaInternacionalDeLaMujer; 62% participaría en las marchas para exigir el bienestar de las mujeres.

El cuestionamiento para este punto fue:

“¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con estas manifestaciones: muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o muy en desacuerdo?”

Y en cuanto a la participación en la marcha del 8M, 62% mencionó que sí participaría en marchas en las que exige justicia para el bienestar de las mujeres.

De los que sí participarían mencionaron exigiría el cumplimiento de derechos (26%), apoyaría a las mujeres (20%) y para cambiar la situación de violencia (11%).

De los que no participarían mencionaron que no lo harían porque: hacen actos vandálicos (26%), no les interesa (23%) y por falta de tiempo (9%).