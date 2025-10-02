GENERANDO AUDIO...

El gran sorteo de la Lotería Nacional será el 7 de octubre.

La Lotería Nacional presentó el billete conmemorativo del Sorteo Mayor No. 3987 para celebrar los 57 años de los Juegos Olímpicos de 1968, los primeros realizados en Latinoamérica y en un país de habla hispana. Este evento marcó un hito en la historia deportiva y tecnológica por la introducción de la televisión a color y las transmisiones vía satélite.

Durante la ceremonia de develación, Olivia Salomón, directora de Lotenal, destacó el papel del deporte como motor de transformación social. El promotor deportivo Nelson Vargas agradeció el homenaje y recordó a los atletas que entrenó, mientras que Óscar Soto, subdirector de Cultura Física de la Conade, reafirmó el compromiso institucional con el impulso deportivo en México.

Legado de los Juegos Olímpicos de 1968

Los Juegos Olímpicos de México 68 dejaron un recuerdo imborrable. El país conquistó nueve medallas: tres de oro, tres de plata y tres de bronce. Se recordó a Enriqueta Basilio, la primera mujer en encender un pebetero olímpico, así como el triunfo de Felipe “El Tibio” Muñoz, quien obtuvo la medalla de oro en natación.

También se destacó el legado arquitectónico del diseñador Pedro Ramírez Vázquez, responsable de símbolos como la paloma de la paz y la Ruta de la Amistad, que marcaron la identidad cultural de la justa.

Sorteo Mayor conmemorativo de Lotería Nacional

El sorteo se realizará el 7 de octubre de 2025 a las 20:00 horas y tendrá un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series. Cada cachito tendrá un costo de 30 pesos y la serie completa de 600 pesos. En total estarán disponibles 3.6 millones de boletos en todo el país y a través del portal miloteria.mx.

