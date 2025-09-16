A dos semanas de rendir protesta, renuncian jueces recién electos

GENERANDO AUDIO...

Renuncian jueces recién electos. Foto: Getty/Ilustrativa

Apenas el 1 de septiembre, las y los nuevos jueces, magistrados y ministros electos en la elección judicial del 1 de junio rindieron protesta en congresos locales y en el Senado. Sin embargo, a pocos días de haber asumido, varios comenzaron a renunciar a sus cargos en estados como Tamaulipas, Durango y Veracruz.

Dimisiones en Tamaulipas, Durango y Veracruz

De acuerdo con un boletín del Congreso de Tamaulipas, cuatro jueces electos presentaron su dimisión: Anabel Almazán Botello, Yaritza Adziry Bonilla Molina, Javier Colunga Reséndiz e Ivonne González Salinas, todos de Primera Instancia en materia Civil o Mixta.

En Tamaulipas, los suplentes que ocuparán los cargos son Óscar Manuel López Esparza, Silvia Guadalupe Treviño Enríquez, Cristian Reyes García y Claudia Edith Villasana Vela, quienes rendirán protesta el 30 de septiembre, integrándose al nuevo Pleno Judicial que entrará en funciones el 1 de octubre de 2025.

En Durango, el juez Héctor Zaragoza Solís no llegó a la toma de protesta del 28 de agosto al Congreso estatal. Argumentó problemas de salud en su renuncia presentada ante el IEPC. La comisionada presidenta del Nuevo Organismo de Administración Judicial, Tania Julieta Hernández, informó que será sustituido por un secretario de acuerdos y que en 2027 se abrirá una nueva convocatoria.

En Veracruz, la jueza Verónica Loyo Chacón también dejó su cargo apenas el 3 de septiembre, dos días después de asumir como jueza laboral. Según documentos entregados al Congreso local, primero había rechazado su adscripción junto con otros jueces, lo que generó retrasos en la integración del nuevo Poder Judicial.

Perfiles con poca experiencia judicial

Los casos han generado atención porque varios de los renunciantes no contaban con experiencia en el Poder Judicial.

En Tamaulipas, Bonilla Molina se tituló como abogada hace tres años y fue auxiliar administrativo; Colunga Reséndiz obtuvo su título hace cinco años y trabajó como auxiliar jurídico; González Salinas fue asesora jurídica, y Almazán Botello se desempeñaba como auxiliar jurídico en la Dirección de Mediación estatal.

En Veracruz, Verónica Loyo Chacón es egresada de la Universidad Veracruzana, con maestría en Derecho Laboral y especialización en Derecho del Trabajo, además de 12 años en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aunque nunca había trabajado dentro del Poder Judicial.

