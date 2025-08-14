A las nueve con Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés | jueves 14 de agosto
A las nueve con Uno, es un programa informativo conducido por Pablo Valdés; un espacio donde convergen la juventud y la experiencia con todas las noticias, información de salud, finanzas personales, tecnología y todo lo que a usted le importa.
Estos son algunos de los temas relevantes del día:
✔️ Mexicanos sin servicio de salud, al alza
✔️ Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, en la polémica por comentario: “Los que se inundan son la gente pobre (…) puede reponer las cosas con poquito”
✔️ INE discutirá presupuesto de los partidos políticos en México; Morena es el que más se lleva
✔️ Cártel de Jalisco Nueva Generación: detienen a 5 integrantes del CJNG en Campeche
✔️ Nicolás Maduro: Estados Unidos confisca 700 millones de dólares al presidente de Venezuela