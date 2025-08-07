A las nueve con Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés | jueves 7 de agosto
A las nueve con Uno, es un programa informativo conducido por Pablo Valdés; un espacio donde convergen la juventud y la experiencia con todas las noticias, información de salud, finanzas personales, tecnología y todo lo que a usted le importa.
Estos son algunos de los temas relevantes del día:
✔️ Reforma Electoral afectará negociación del T-MEC, advierte Coparmex
✔️ Alerta por “Ivo”: tormenta tropical que afecta a las costas de Guerrero y Oaxaca
✔️ Fiscalía de Chihuahua busca más cuerpos en Crematorio Plenitud
✔️ Lorenzo Córdova gana amparo contra mención en libros de texto gratuito
✔️ Redadas masivas contra migrantes en Los Ángeles regresan