A las nueve con Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés | lunes 11 de agosto

A las nueve con Uno, es un programa informativo conducido por Pablo Valdés; un espacio donde convergen la juventud y la experiencia con todas las noticias, información de salud, finanzas personales, tecnología y todo lo que a usted le importa.

Estos son algunos de los temas relevantes del día:

✔️ Desabasto de medicamentos en México: pacientes oncológicos marchan en estos estados

✔️ Atentado contra delegado de FGR en Tamaulipas: vinculan a proceso a presunto responsable

✔️ Trump exige a personas sin hogar que se vayan de Washington

✔️ Bombardeo de Israel en la Franja de Gaza alcanza a cuatro periodistas

✔️ Monzón Mexicano causa lluvias muy fuertes en 25 estados