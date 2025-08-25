A las nueve con Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés | lunes 25 de agosto

A las nueve con Uno, es un programa informativo conducido por Pablo Valdés; un espacio donde convergen la juventud y la experiencia con todas las noticias, información de salud, finanzas personales, tecnología y todo lo que a usted le importa.

Estos son algunos de los temas relevantes del día:

✔️ Mayo Zambada culpable de todos los cargos

✔️ Julio César Chávez Jr. sale de prisión, juez le permite llevar su proceso en libertad

✔️ El Jabón, implicado en la muerte del hijo de Javier Sicilia, sentenciado a 293 años de cárcel

✔️ Querétaro en emergencia tras lluvias; cientos de casas quedaron dañadas

✔️ Guardia Nacional de Estados Unidos, patrulla armada las calles de Washington

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 25 de agosto de 2025

Trabajadores del IMSS alistan marcha este lunes y más movilizaciones en la CDMX

CDMX amanece con lluvia; Metro anuncia marcha de seguridad en al menos 3 líneas

Precio del dólar hoy, 25 de agosto de 2025: así amaneció el tipo de cambio

