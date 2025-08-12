A las nueve con Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés | martes 12 de agosto
A las nueve con Uno, es un programa informativo conducido por Pablo Valdés; un espacio donde convergen la juventud y la experiencia con todas las noticias, información de salud, finanzas personales, tecnología y todo lo que a usted le importa.
Estos son algunos de los temas relevantes del día:
✔️ “El Chapo” Guzmán ya se puede comunicar con su abogado
✔️ Vinculan a proceso a los tres responsables del caso del niño Fernandito
✔️ ASPA urge que se mejore infraestructura de drenaje en el aeropuerto de CDMX
✔️ Juez ordena liberar al activista Luis Rey García Villagrán detenido el 5 de agosto
✔️ Artesanos de Yalalag exigen que Adidas suspenda venta de calzado “Oaxaca Slip One” por plagio