A las nueve con Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés | martes 12 de agosto

| 07:22 | Redacción Uno TV | UnoTV

A las nueve con Uno, es un programa informativo conducido por Pablo Valdés; un espacio donde convergen la juventud y la experiencia con todas las noticias, información de salud, finanzas personales, tecnología y todo lo que a usted le importa.

Estos son algunos de los temas relevantes del día:

✔️ “El Chapo” Guzmán ya se puede comunicar con su abogado

✔️ Vinculan a proceso a los tres responsables del caso del niño Fernandito

✔️ ASPA urge que se mejore infraestructura de drenaje en el aeropuerto de CDMX

✔️ Juez ordena liberar al activista Luis Rey García Villagrán detenido el 5 de agosto

✔️ Artesanos de Yalalag exigen que Adidas suspenda venta de calzado “Oaxaca Slip One” por plagio

Te recomendamos:

AICM suspende operaciones por segundo día consecutivo debido a fuertes lluvias

Ciudad de México

AICM suspende operaciones por segundo día consecutivo debido a fuertes lluvias

Lluvias afectan Metro y Metrobús en la CDMX; cierran estación Hangares y hay servicio parcial en Línea 4

Ciudad de México

Lluvias afectan Metro y Metrobús en la CDMX; cierran estación Hangares y hay servicio parcial en Línea 4

Politécnica de Tulancingo ya despidió al maestro golpeado por alumno en video

Hidalgo

Politécnica de Tulancingo ya despidió al maestro golpeado por alumno en video

¿Qué pasa con tus aportaciones si dejas de cotizar en el IMSS?

Pensiones

¿Qué pasa con tus aportaciones si dejas de cotizar en el IMSS?

Etiquetas: