A las nueve con Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés | martes 19 de agosto

| 07:44 | César Uriel Calderón Sánchez | Uno TV

A las nueve con Uno, es un programa informativo conducido por Pablo Valdés; un espacio donde convergen la juventud y la experiencia con todas las noticias, información de salud, finanzas personales, tecnología y todo lo que a usted le importa.

Estos son algunos de los temas relevantes del día:

✔️ “Lord Padel” sale de la cárcel por amparos

✔️ SEDENA aplicará táctica “Tres Barreras”, va por tráfico de drogas, armas y migrantes

✔️ Narcos mexicanos se enlistan en la guerra de Ucrania para el manejo de drones

✔️ INE aprueba presupuesto a partidos: Morena el que más tiene

✔️ Magistrados del Tribunal Electoral piden anular elección a ministros por “acordeones”

✔️ Zelensky dispuesto a reunirse con Putin para poner fin a la guerra

Te recomendamos:

ECOEMS 2025: ya puedes consultar los resultados de admisión a la UNAM y el IPN

Nacional

ECOEMS 2025: ya puedes consultar los resultados de admisión a la UNAM y el IPN

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 19 de agosto de 2025

Nacional

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 19 de agosto de 2025

Precio del dólar hoy, 19 de agosto de 2025: así amaneció el tipo de cambio

Dólar hoy

Precio del dólar hoy, 19 de agosto de 2025: así amaneció el tipo de cambio

Marcha por personas en situación de calle y protestas en la SCJN marcan el día en la CDMX

Ciudad de México

Marcha por personas en situación de calle y protestas en la SCJN marcan el día en la CDMX

Etiquetas: