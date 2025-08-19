A las nueve con Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés | martes 19 de agosto
A las nueve con Uno, es un programa informativo conducido por Pablo Valdés; un espacio donde convergen la juventud y la experiencia con todas las noticias, información de salud, finanzas personales, tecnología y todo lo que a usted le importa.
Estos son algunos de los temas relevantes del día:
✔️ “Lord Padel” sale de la cárcel por amparos
✔️ SEDENA aplicará táctica “Tres Barreras”, va por tráfico de drogas, armas y migrantes
✔️ Narcos mexicanos se enlistan en la guerra de Ucrania para el manejo de drones
✔️ INE aprueba presupuesto a partidos: Morena el que más tiene
✔️ Magistrados del Tribunal Electoral piden anular elección a ministros por “acordeones”
✔️ Zelensky dispuesto a reunirse con Putin para poner fin a la guerra