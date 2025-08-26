A las nueve con Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés | martes 26 de agosto
A las nueve con Uno, es un programa informativo conducido por Pablo Valdés; un espacio donde convergen la juventud y la experiencia con todas las noticias, información de salud, finanzas personales, tecnología y todo lo que a usted le importa.
Estos son algunos de los temas relevantes del día:
✔️ “El Mayo” morirá en prisión: Pam Bondi
✔️ “El Mayo” Zambada, pide parar violencia en Sinaloa
✔️ Sí habrá Grito de Independencia en Sinaloa a pesar de violencia
✔️ Detienen a dos piratas que robaron plataforma de Pemex en Campeche
✔️ Transportistas bloquean por 12 horas la México-Querétaro
✔️ Marco Rubio vendría en septiembre para firmar acuerdo de seguridad
✔️ Renuncia al PRI el senador Néstor Camarillo. Corre riesgo el partido en el senado