A las nueve con Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés | martes 26 de agosto

A las nueve con Uno, es un programa informativo conducido por Pablo Valdés; un espacio donde convergen la juventud y la experiencia con todas las noticias, información de salud, finanzas personales, tecnología y todo lo que a usted le importa.

Estos son algunos de los temas relevantes del día:

✔️ “El Mayo” morirá en prisión: Pam Bondi

✔️ “El Mayo” Zambada, pide parar violencia en Sinaloa

✔️ Sí habrá Grito de Independencia en Sinaloa a pesar de violencia

✔️ Detienen a dos piratas que robaron plataforma de Pemex en Campeche

✔️ Transportistas bloquean por 12 horas la México-Querétaro

✔️ Marco Rubio vendría en septiembre para firmar acuerdo de seguridad

✔️ Renuncia al PRI el senador Néstor Camarillo. Corre riesgo el partido en el senado