A las nueve con Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés | miércoles 13 de agosto
A las nueve con Uno, es un programa informativo conducido por Pablo Valdés; un espacio donde convergen la juventud y la experiencia con todas las noticias, información de salud, finanzas personales, tecnología y todo lo que a usted le importa.
Estos son algunos de los temas relevantes del día:
✔️ Pronóstico del clima en México señala que seguirán las intensas lluvias
✔️ Inundaciones en Estado de México: cientos de viviendas bajo el agua en Nezahualcóyotl
✔️ Baches, el pan de cada día para automovilistas en México
✔️ México extradita segunda tanda de narcos a Estados Unidos
✔️ EE. UU. emite alerta de viajes a México para sus ciudadanos
✔️ Suprema Corte de Justicia de la Nación: así fue la última sesión de la SCJN previo a la renovación del poder judicial