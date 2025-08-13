A las nueve con Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés | miércoles 13 de agosto

A las nueve con Uno, es un programa informativo conducido por Pablo Valdés; un espacio donde convergen la juventud y la experiencia con todas las noticias, información de salud, finanzas personales, tecnología y todo lo que a usted le importa.

Estos son algunos de los temas relevantes del día:

✔️ Pronóstico del clima en México señala que seguirán las intensas lluvias

✔️ Inundaciones en Estado de México: cientos de viviendas bajo el agua en Nezahualcóyotl

✔️ Baches, el pan de cada día para automovilistas en México

✔️ México extradita segunda tanda de narcos a Estados Unidos

✔️ EE. UU. emite alerta de viajes a México para sus ciudadanos

✔️ Suprema Corte de Justicia de la Nación: así fue la última sesión de la SCJN previo a la renovación del poder judicial

