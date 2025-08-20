A las nueve con Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés | miércoles 20 de agosto
A las nueve con Uno, es un programa informativo conducido por Pablo Valdés; un espacio donde convergen la juventud y la experiencia con todas las noticias, información de salud, finanzas personales, tecnología y todo lo que a usted le importa.
Estos son algunos de los temas relevantes del día:
✔️ Descarrila Tren Maya en estación de Izamal
✔️ Lord Pádel: vinculados cuatro a proceso por golpiza a instructor
✔️ Última sesión de la Suprema Corte: termina una era de 30 años
✔️ Prohíben “narcocorridos” en espacios públicos de Querétaro
✔️ EE.UU. utilizará todo el poder para perseguir a Nicolás Maduro
✔️ CI Banco demanda al Departamento del Tesoro de Estados Unidos