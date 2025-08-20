A las nueve con Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés | miércoles 20 de agosto

| Uno TV

A las nueve con Uno, es un programa informativo conducido por Pablo Valdés; un espacio donde convergen la juventud y la experiencia con todas las noticias, información de salud, finanzas personales, tecnología y todo lo que a usted le importa.

Estos son algunos de los temas relevantes del día:

✔️ Descarrila Tren Maya en estación de Izamal

✔️ Lord Pádel: vinculados cuatro a proceso por golpiza a instructor

✔️ Última sesión de la Suprema Corte: termina una era de 30 años

✔️ Prohíben “narcocorridos” en espacios públicos de Querétaro

✔️ EE.UU. utilizará todo el poder para perseguir a Nicolás Maduro

✔️ CI Banco demanda al Departamento del Tesoro de Estados Unidos