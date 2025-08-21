A las nueve con Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés | miércoles 21 de agosto
A las nueve con Uno, es un programa informativo conducido por Pablo Valdés; un espacio donde convergen la juventud y la experiencia con todas las noticias, información de salud, finanzas personales, tecnología y todo lo que a usted le importa.
Estos son algunos de los temas relevantes del día:
✔️ Tribunal Electoral valida elección
✔️ Claudia Sheinbaum desconoce comunicado de la DEA
✔️ Controversia por nombramiento de Genaro Lozano, como embajador de México en Italia
✔️ García Luna denuncia maltrato extremo en prisión
✔️ Prisión preventiva para Julio César Chávez Jr.