A las nueve con Uno, es un programa informativo conducido por Pablo Valdés; un espacio donde convergen la juventud y la experiencia con todas las noticias, información de salud, finanzas personales, tecnología y todo lo que a usted le importa.

Estos son algunos de los temas relevantes del día:

✔️ Tribunal Electoral valida elección

✔️ Claudia Sheinbaum desconoce comunicado de la DEA

✔️ Controversia por nombramiento de Genaro Lozano, como embajador de México en Italia

✔️ García Luna denuncia maltrato extremo en prisión

✔️ Prisión preventiva para Julio César Chávez Jr.