A las nueve con Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés | miércoles 27 de agosto

A las nueve con Uno, es un programa informativo conducido por Pablo Valdés; un espacio donde convergen la juventud y la experiencia con todas las noticias, información de salud, finanzas personales, tecnología y todo lo que a usted le importa.

Estos son algunos de los temas relevantes del día:

✔️ Rubén Rocha Moya evita responder a las revelaciones de “El Mayo” Zambada

✔️ Manuel Velasco niega haber entregado dinero de Chiapas a campaña de López Obrador

✔️ Gusano Barrenador invade estado de Yucatán con varios casos confirmados

✔️ Partido Verde pide que se escuche a todas las voces para elaborar Reforma Electoral

✔️ Taylor Swift y Travis Kelce anuncian que se casan a través de Instagram