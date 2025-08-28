A las nueve con Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés | miércoles 28 de agosto

| 06:56 | Benell Cortés | Uno TV

A las nueve con Uno, es un programa informativo conducido por Pablo Valdés; un espacio donde convergen la juventud y la experiencia con todas las noticias, información de salud, finanzas personales, tecnología y todo lo que a usted le importa.

Estos son algunos de los temas relevantes del día:

✔️ García Harfuch y Gertz Manero hacen llamado para acabar con la inseguridad del país

✔️ “El Pinto” líder de “La Barredora” acepta ser testigo protegido de la FGR

✔️ Detienen en Michoacán a un jefe de plaza del Cartel Jalisco Nueva Generación

✔️ Vinculan a proceso a “Arturo N”, otro por el caso de excolaboradores de Brugada

✔️ Sujetos emboscan a Jueza de Ejecución Penal en Acapulco Guerrero

