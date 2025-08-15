A las nueve con Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés | viernes 15 de agosto

GENERANDO AUDIO...

A las nueve con Uno, es un programa informativo conducido por Pablo Valdés; un espacio donde convergen la juventud y la experiencia con todas las noticias, información de salud, finanzas personales, tecnología y todo lo que a usted le importa.

Estos son algunos de los temas relevantes del día:

✔️ Intensas lluvias vuelven a provocar caos en la CDMX

✔️ Detienen en Cancún a Alejandro Germán Mondragón “Lord Pádel”, por golpiza en partido

✔️ Gobierno de Trump va por todos los cárteles de la droga

✔️ Diputada de Morena, Sandra Anaya, presume su viaje a China

✔️ Detienen en Jalisco a presunto culpable de abuso a su sobrino