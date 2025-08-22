A las nueve con Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés | viernes 22 de agosto

| 06:56 | Redacción Uno TV | UnoTV

A las nueve con Uno, es un programa informativo conducido por Pablo Valdés; un espacio donde convergen la juventud y la experiencia con todas las noticias, información de salud, finanzas personales, tecnología y todo lo que a usted le importa.

Estos son algunos de los temas relevantes del día:

✔️ DEA no descarta bombardeo contra cárteles en México

✔️ Prisión preventiva a uno de 13 detenidos por caso de Ximena y José, colaboradores de Brugada

✔️ INE exonera a Morena por fajos de billetes, entregados a Pío López Obrador

✔️ Reaparece “Andy” López Beltrán en reunión de Morena

✔️ Tres de cada 10 medicamentos podrían ser falsificados en México, alerta experto

