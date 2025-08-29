A las nueve con Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés | viernes 29 de agosto
A las nueve con Uno, es un programa informativo conducido por Pablo Valdés; un espacio donde convergen la juventud y la experiencia con todas las noticias, información de salud, finanzas personales, tecnología y todo lo que a usted le importa.
Estos son algunos de los temas relevantes del día:
✔️ Morena cobija a Fernández Noroña tras incidente con “Alito” Moreno
✔️ La morenista Laura Itzel Castillo será la nueva presidenta del Senado
✔️ INE puso punto final y concluyó el proceso de la Elección Judicial
✔️ Kristi Noem presume la detención de 5 mil migrantes en Los Ángeles
✔️ Renata Zarazúa es eliminada del US Open tras una excelente actuación