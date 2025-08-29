A las nueve con Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés | viernes 29 de agosto

| 06:50 | Redacción Uno TV | UnoTV

A las nueve con Uno, es un programa informativo conducido por Pablo Valdés; un espacio donde convergen la juventud y la experiencia con todas las noticias, información de salud, finanzas personales, tecnología y todo lo que a usted le importa.

Estos son algunos de los temas relevantes del día:

✔️ Morena cobija a Fernández Noroña tras incidente con “Alito” Moreno

✔️ La morenista Laura Itzel Castillo será la nueva presidenta del Senado

✔️ INE puso punto final y concluyó el proceso de la Elección Judicial

✔️ Kristi Noem presume la detención de 5 mil migrantes en Los Ángeles

✔️ Renata Zarazúa es eliminada del US Open tras una excelente actuación

Te recomendamos:

IMSS confirma aguinaldo a pensionados: este es el día de pago en noviembre

Pensiones

IMSS confirma aguinaldo a pensionados: este es el día de pago en noviembre

Video revela que “Alito” Moreno no le pegó al colaborador de Noroña

Nacional

Video revela que “Alito” Moreno no le pegó al colaborador de Noroña

Celebran a adultos mayores en la Clínica de Geriatría de Iztacalco

Ciudad de México

Celebran a adultos mayores en la Clínica de Geriatría de Iztacalco

Confirma EE. UU. visita de Marco Rubio a México

Estados Unidos

Confirma EE. UU. visita de Marco Rubio a México

Etiquetas: