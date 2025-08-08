A las nueve con Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés | viernes 8 de agosto

GENERANDO AUDIO...

A las nueve con Uno, es un programa informativo conducido por Pablo Valdés; un espacio donde convergen la juventud y la experiencia con todas las noticias, información de salud, finanzas personales, tecnología y todo lo que a usted le importa.

Estos son algunos de los temas relevantes del día:

✔️ INE busca participar en redacción de Reforma Electoral

✔️ Morena pide a sus integrantes austeridad y evitar lujos

✔️ Tormenta “Ivo” provoca lluvias y alto oleaje en las costas del Pacífico mexicano

✔️ Gabinete de seguridad de Israel aprueba tomar control total de Gaza

✔️ Detienen ampliación de la prisión migrante “Alligator Alcatraz”