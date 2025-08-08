A las nueve con Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés | viernes 8 de agosto
A las nueve con Uno, es un programa informativo conducido por Pablo Valdés; un espacio donde convergen la juventud y la experiencia con todas las noticias, información de salud, finanzas personales, tecnología y todo lo que a usted le importa.
Estos son algunos de los temas relevantes del día:
✔️ INE busca participar en redacción de Reforma Electoral
✔️ Morena pide a sus integrantes austeridad y evitar lujos
✔️ Tormenta “Ivo” provoca lluvias y alto oleaje en las costas del Pacífico mexicano
✔️ Gabinete de seguridad de Israel aprueba tomar control total de Gaza
✔️ Detienen ampliación de la prisión migrante “Alligator Alcatraz”