A las nueve en Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | martes 23 de septiembre de 2025
A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
✔️ Petro reclama a México por B-king y Regio Clown
✔️ Pierde la vida alumno de la UNAM, apuñalado en CCH Sur, un trabajador está herido; capturan al agresor
✔️ Desaparece helicóptero de la CFE en San Sebastián del Oeste, Jalisco
✔️ En la mira el consumo de paracetamol durante el embarazo, supuestamente para prevenir autismo
✔️ Advierte canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, ante la ONU: gravedad de crisis en Medio Oriente
✔️ Francia reconoce al Estado Palestino, en asamblea general de la ONU