A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Petro reclama a México por B-king y Regio Clown

✔️ Pierde la vida alumno de la UNAM, apuñalado en CCH Sur, un trabajador está herido; capturan al agresor

✔️ Desaparece helicóptero de la CFE en San Sebastián del Oeste, Jalisco

✔️ En la mira el consumo de paracetamol durante el embarazo, supuestamente para prevenir autismo

✔️ Advierte canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, ante la ONU: gravedad de crisis en Medio Oriente

✔️ Francia reconoce al Estado Palestino, en asamblea general de la ONU

Europa e Irán negocian en la ONU por programa nuclear este martes

Profesionistas en pro del bienestar animal encabezan las movilizaciones este martes en CDMX

Precio del dólar hoy, 23 de septiembre de 2025: así amaneció el tipo de cambio

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 23 de septiembre de 2025

