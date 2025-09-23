GENERANDO AUDIO...

A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Petro reclama a México por B-king y Regio Clown

✔️ Pierde la vida alumno de la UNAM, apuñalado en CCH Sur, un trabajador está herido; capturan al agresor

✔️ Desaparece helicóptero de la CFE en San Sebastián del Oeste, Jalisco

✔️ En la mira el consumo de paracetamol durante el embarazo, supuestamente para prevenir autismo

✔️ Advierte canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, ante la ONU: gravedad de crisis en Medio Oriente

✔️ Francia reconoce al Estado Palestino, en asamblea general de la ONU