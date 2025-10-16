A las nueve en Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | jueves 16 de octubre de 2025

GENERANDO AUDIO...

A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Hoy en A las 9 en Uno

Sheinbaum supervisa trabajos y entrega de ayuda en zona afectada por las lluvias en Veracruz

Con 83 votos a favor y 30 en contra Senado aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo

Detienen a segundo implicado en homicidio del abogado David Cohen, en Ciudad Judicial CDMX

Balean camioneta de Richard Millán, alcalde de Elota, Sinaloa

Manifestantes tumban rejas del Congreso en Perú y prenden fuego, se desató fuerte operativo