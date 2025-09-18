A las nueve en Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | jueves 18 de septiembre de 2025

| 06:29 | Redacción | Uno tv

A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Andy López Beltrán rechazó que él o su hermano hayan tramitado algún amparo

✔️ El PAN asegura que si hay amparo de los hijos de AMLO, hay culpabilidad

✔️ Hernán Bermúdez líder de “La Barredora” llega a México y lo trasladan al penal del Altiplano

✔️ Adán Augusto tras la llegada de su ex secretario de seguridad, se dice tranquilo y sin preocupaciones

✔️ Caro Quintero se presenta en la Corte de Brooklyn, busca le retiren condiciones de aislamiento

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

Sheinbaum y Carney se reunirán en Palacio Nacional para impulsar comercio México-Canadá

Nacional

Sheinbaum y Carney se reunirán en Palacio Nacional para impulsar comercio México-Canadá

Médicos Sin Fronteras y colectivo Hasta Encontrarles encabezan movilizaciones en CDMX este jueves

Ciudad de México

Médicos Sin Fronteras y colectivo Hasta Encontrarles encabezan movilizaciones en CDMX este jueves

Tipo de cambio hoy 18 de septiembre: dólar cotiza en 18.32 pesos

Dólar hoy

Tipo de cambio hoy 18 de septiembre: dólar cotiza en 18.32 pesos

Feria de los Barrios del Centro Histórico 2025: fecha, horario y lugar

Cultura

Feria de los Barrios del Centro Histórico 2025: fecha, horario y lugar

Etiquetas: