A las nueve en Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | jueves 23 de octubre de 2025

| 08:48 | Redacción | Uno TV

A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

✔️ Damnificados por lluvias en Puebla reciben primeros apoyos

✔️ Derrame de petróleo en Veracruz un desastre ambiental

✔️ Aumenta violencia en Culiacán por muerte de el “Morral” jefe de “Los Chapitos”

✔️ Detienen en Cuba a “Brother Wang” operador del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco

✔️ Redadas antinmigrantes del ICE ponen en jaque a negocios en Chicago

✔️ Reabre sus puertas el Museo de Louvre tras robo de joyas

Etiquetas: