| Uno Tv

GENERANDO AUDIO...

A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Israel intercepta una nueva flotilla con ayuda para Gaza

✔️ Sargazo y corrupción desploman el turismo en Tulum

✔️ Intensas lluvias en gran parte de México provocan inundaciones

✔️ Diputados eliminan la retroactividad en la Ley de Amparo

✔️ Paquete económico contempla mayor endeudamiento para PEMEX, CFE y la CDMX