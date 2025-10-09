A las nueve en Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | jueves 9 de octubre de 2025

| 08:57 | Redacción | Uno Tv

A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Israel intercepta una nueva flotilla con ayuda para Gaza

✔️ Sargazo y corrupción desploman el turismo en Tulum

✔️ Intensas lluvias en gran parte de México provocan inundaciones

✔️ Diputados eliminan la retroactividad en la Ley de Amparo

✔️ Paquete económico contempla mayor endeudamiento para PEMEX, CFE y la CDMX

Te recomendamos:

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 9 de octubre de 2025

Nacional

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 9 de octubre de 2025

5 libros que debes leer de László Krasznahorkai, ganador del Nobel de Literatura 2025

Cultura

5 libros que debes leer de László Krasznahorkai, ganador del Nobel de Literatura 2025

El escritor húngaro László Krasznahorkai gana el Nobel de Literatura 2025

Cultura

El escritor húngaro László Krasznahorkai gana el Nobel de Literatura 2025

Las de hoy | 9 de octubre de 2025

Nacional

Las de hoy | 9 de octubre de 2025

Etiquetas: