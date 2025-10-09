A las nueve en Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | jueves 9 de octubre de 2025
A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
✔️ Israel intercepta una nueva flotilla con ayuda para Gaza
✔️ Sargazo y corrupción desploman el turismo en Tulum
✔️ Intensas lluvias en gran parte de México provocan inundaciones
✔️ Diputados eliminan la retroactividad en la Ley de Amparo
✔️ Paquete económico contempla mayor endeudamiento para PEMEX, CFE y la CDMX