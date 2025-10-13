A las nueve en Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | lunes 13 de octubre de 2025
A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
✔️ Lluvias han dejado al menos 64 muertos en México
✔️ Donald Trump asegura que la guerra en Gaza terminó
✔️ intensas lluvias dejan destrucción en Puebla, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y San Luis Potosí
✔️ Fundaciones Carlos Slim y Telmex Telcel envían 30 toneladas de ayuda a Veracruz
✔️ Cambio climático blanquea y mata corales en los mares del mundo
✔️ Muere la actriz estadounidense Diane Keaton