A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Lluvias han dejado al menos 64 muertos en México

✔️ Donald Trump asegura que la guerra en Gaza terminó

✔️ intensas lluvias dejan destrucción en Puebla, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y San Luis Potosí

✔️ Fundaciones Carlos Slim y Telmex Telcel envían 30 toneladas de ayuda a Veracruz

✔️ Cambio climático blanquea y mata corales en los mares del mundo

✔️ Muere la actriz estadounidense Diane Keaton