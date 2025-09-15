A las nueve en Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | lunes 15 de septiembre de 2025

| 07:41 | César Uriel Calderón Sánchez | Uno TV

A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ FGJ-CDMX: pipa de gas iba a exceso de velocidad

✔️ Dan último adiós a Alicia Matías, “abuelita heroína” en explosión de pipa

✔️ Primer grito en el Zócalo de la presidenta Claudia Sheinbaum

✔️ Cancela Sinaloa fiesta del grito por narcoviolencia

✔️ Zinapécuaro y Peribán, en Michoacán, también cancelan fiestas del grito por violencia

✔️ Despiden a maestra que murió frente a sus hijas, al quedar en medio de una balacera en Sinaloa

✔️ Capturan en Michoacán a chofer de autobús que chocó con tren en Atlacomulco

✔️ Protestan por mexicano asesinado a manos de agentes del ICE

Te recomendamos:

Tipo de cambio hoy 15 de septiembre: dólar cotiza en 18.47 pesos

Dólar hoy

Tipo de cambio hoy 15 de septiembre: dólar cotiza en 18.47 pesos

Marchas contra la gentrificación encabezan las movilizaciones en la CDMX para este lunes

Ciudad de México

Marchas contra la gentrificación encabezan las movilizaciones en la CDMX para este lunes

Lluvias fuertes y tormentas eléctricas en la CDMX este 15 de septiembre

Clima

Lluvias fuertes y tormentas eléctricas en la CDMX este 15 de septiembre

Lluvias intensas marcarán el clima en México este lunes 15 de septiembre

Clima

Lluvias intensas marcarán el clima en México este lunes 15 de septiembre

Etiquetas: