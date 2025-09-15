A las nueve en Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | lunes 15 de septiembre de 2025

GENERANDO AUDIO...

A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ FGJ-CDMX: pipa de gas iba a exceso de velocidad

✔️ Dan último adiós a Alicia Matías, “abuelita heroína” en explosión de pipa

✔️ Primer grito en el Zócalo de la presidenta Claudia Sheinbaum

✔️ Cancela Sinaloa fiesta del grito por narcoviolencia

✔️ Zinapécuaro y Peribán, en Michoacán, también cancelan fiestas del grito por violencia

✔️ Despiden a maestra que murió frente a sus hijas, al quedar en medio de una balacera en Sinaloa

✔️ Capturan en Michoacán a chofer de autobús que chocó con tren en Atlacomulco

✔️ Protestan por mexicano asesinado a manos de agentes del ICE