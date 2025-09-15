A las nueve en Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | lunes 15 de septiembre de 2025
A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
✔️ FGJ-CDMX: pipa de gas iba a exceso de velocidad
✔️ Dan último adiós a Alicia Matías, “abuelita heroína” en explosión de pipa
✔️ Primer grito en el Zócalo de la presidenta Claudia Sheinbaum
✔️ Cancela Sinaloa fiesta del grito por narcoviolencia
✔️ Zinapécuaro y Peribán, en Michoacán, también cancelan fiestas del grito por violencia
✔️ Despiden a maestra que murió frente a sus hijas, al quedar en medio de una balacera en Sinaloa
✔️ Capturan en Michoacán a chofer de autobús que chocó con tren en Atlacomulco
✔️ Protestan por mexicano asesinado a manos de agentes del ICE