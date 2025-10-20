GENERANDO AUDIO...

A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Desalojan a familias en Tampico por creciente del Río Pánuco; habilitan albergues

✔️ Asaltan al alcalde electo de Misantla, Veracruz, René Omar Jaén, después de llevar ayuda humanitaria al municipio Álamo Temapache

✔️ CFE logra restablecer más del 98% de energía eléctrica, en 5 estados afectados por lluvias

✔️ SEP confirma que habrá puente de Día de Muertos; sin clases el viernes 31 de octubre

✔️ Rodrigo Paz fue elegido como nuevo Presidente de Bolivia, tras vencer al derechista Jorge Quiroga

