A las nueve en Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | lunes 22 de septiembre de 2025
A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
✔️ Lluvias en Chiapas provocan caos, colapsan puentes en algunos municipios
✔️ Ya son 27 personas las fallecidas por explosión de pipa de gas en Iztapalapa
✔️ Ex abogado de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, se une a la Suprema Corte
✔️ Aseguran y destruyen 16 áreas de precursores químicos para elaborar drogas en Sinaloa
✔️ Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal reconocen al Estado Palestino