A las nueve en Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | lunes 29 de septiembre de 2025

A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Reabren Línea A del Metro, tras inundaciones en Zaragoza; el agua cubrió camionetas

✔️ Suspenden clases en Facultad de Química de la UNAM, por presuntas amenazas de atentar contra alumnos

✔️ Caos en Michoacán, ataques con drones y fusiles Barrett; tres pierden la vida

✔️ Detienen a madre y padrastro de Nicole, la menor que murió tras cirugía estética

✔️ ¡Justicia para Nicole! Marchan en Durango por muerte de menor, tras cirugía estética

✔️ Sheinbaum defiende a gobernador de Jalisco ante abucheos; “Si están esos gritos y no hay respeto, nos vamos”, advierte

✔️ Tiroteo en iglesia de Michigan un sujeto disparó con saldo de un muerto y nueve heridos; además incendió el templo, autoridades lo abatieron

✔️ Puerto Southport, Carolina del Norte, un hombre abrió fuego, mató a tres e hirió a ocho; autoridades lograron detenerlo