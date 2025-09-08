GENERANDO AUDIO...

A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Noticias relevantes del día:

✔️ Caen por huachicol marinos y empresarios

✔️ Marchan por la paz en Sinaloa; se cumple un año de violencia

✔️ Profeco llama a revisión 7 mil vehículos SEAT por fallas en bolsa de aire

✔️ Buen Fin 2025, ¡todo listo!

✔️ Lluvias pegan en Oaxaca y Durango

✔️ Rusia golpea sede del gobierno ucraniano con bombardeo: sería el peor ataque hasta ahora

✔️ Donald Trump abucheado durante el final del US Open 2025