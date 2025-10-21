A las nueve en Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | martes 21 de octubre de 2025

GENERANDO AUDIO...

A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Más de siete mil carpetas de investigación abiertas por “huachicol fiscal”

✔️ Fernández Noroña pedirá licencia como Senador

✔️ Pablo Gómez asegura que aún no hay proyecto de Reforma Electoral

✔️ Sorprenden al “Cuauh” jugando padel mientras votaba Ley de Aguas Nacionales

