A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | martes 3 de marzo de 2026

| 07:40 | Redacción | UnoTV | CDMX

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Atacan con drones la embajada de EE. UU. en Riad, Arabia Saudita
✔️ Precios de petróleo y gas se disparan por conflicto en Medio Oriente
✔️ Reforma Electoral se aprobaría el próximo 24 de marzo
✔️ CANACAR confirma muerte de dos transportistas tras abatimiento de “El Mencho”
✔️ Muere otro mexicano en centro de detención del ICE en Estados Unidos

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 3 de marzo de 2026

Nacional

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 3 de marzo de 2026

Orlando Hércules López Miralrido, mexicano varado en Tel Aviv, exige apoyo a Cancillería

Nacional

Orlando Hércules López Miralrido, mexicano varado en Tel Aviv, exige apoyo a Cancillería

Claudia Sheinbaum retrasa envío de reforma electoral; Ricardo Monreal explica los motivos

Nacional

Claudia Sheinbaum retrasa envío de reforma electoral; Ricardo Monreal explica los motivos

¿Tu CURP ya está certificada por Renapo? Ve cómo verificarla y obtenerla sin costo

Nacional

¿Tu CURP ya está certificada por Renapo? Ve cómo verificarla y obtenerla sin costo

Etiquetas: