A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | martes 3 de marzo de 2026
A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
✔️ Atacan con drones la embajada de EE. UU. en Riad, Arabia Saudita
✔️ Precios de petróleo y gas se disparan por conflicto en Medio Oriente
✔️ Reforma Electoral se aprobaría el próximo 24 de marzo
✔️ CANACAR confirma muerte de dos transportistas tras abatimiento de “El Mencho”
✔️ Muere otro mexicano en centro de detención del ICE en Estados Unidos
