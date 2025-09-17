A las nueve en Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | miércoles 17 de septiembre de 2025

| 07:30 | César Uriel Calderón Sánchez | UnoTV

A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ La corrupción y la impunidad no encontrarán lugar en la Marina, dice titular de SEMAR

✔️ Inician consultas públicas sobre T-MEC, informa Marcelo Ebrard

✔️ Istmo de Tehuantepec, Oaxaca: piden ser reubicados por mar de fondo

✔️ Frenan obra de teleférico en Uruapan, para exigir justicia por policía asesinado

✔️ Asume nuevo comandante de zona militar en Tabasco

✔️ Colombia reacciona luego de que EE.UU. dejó de verlo como aliado contra el narcotráfico

✔️ Buscarían pena máxima para victimario del activista Charlie Kirk

