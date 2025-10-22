A las nueve en Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | miércoles 22 de octubre de 2025

GENERANDO AUDIO...

A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

Los temas de hoy:

✔️ Despiden a Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Apatzingán, Michoacán

✔️ Cuauhtémoc Blanco, afirma que estaba jugando pádel porque se lo sugirió el doctor

✔️ Gerardo Fernández Noroña irá a Palestina; pide licencia como senador

✔️ Sistema Cutzamala alcanza 96.8%, afirman que 13 alcaldías se verán beneficiadas

✔️ Hallan nueva cepa de viruela del mono, “más peligrosa”, en tres pacientes de Estados Unidos

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.