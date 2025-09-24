A las nueve en Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | miércoles 24 de septiembre de 2025

A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez, ex secretario de Seguridad de Tabasco

✔️ “Alito” Moreno denuncia a Adán Augusto López ante la DEA y el FBI

✔️ Senadores de Morena respaldan a Adán Augusto López contra juicio político

✔️ Canifarma asegura que el Gobierno Federal adeuda 14 mil MDP a industria farmacéutica

✔️ Declaran culpable al que intentó asesinar a Donald Trump en Florida.

