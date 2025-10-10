A las nueve en Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | viernes 10 de octubre de 2025
A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
✔️ Lluvias de las últimas 24 horas dejan inundaciones en Guerrero y Veracruz
✔️ Localizan cuerpo de Itzel Díaz en una cisterna; desapareció en el Estado de México
✔️ Vinculan a proceso a la implicada en el homicidio de los colaboradores de Clara Brugada
✔️ Acusan que la administración pasada en la Fiscalía de Jalisco, habría archivado denuncias contra Omar Bravo
✔️ Israel y Hamás firman alto al fuego y liberación de rehenes