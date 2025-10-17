GENERANDO AUDIO...

A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Aumenta a 70 fallecidos y 72 desaparecidos por lluvias en cinco estados

✔️ Trece mil escuelas cerradas por tragedia en cinco estados

✔️ Rocío Nahle asegura se alertó correctamente a veracruzanos de las lluvias

✔️ Alerta en Tamaulipas por el inminente desbordamiento del Río Pánuco

✔️ Trump y Putin se reunirán en Budapest para poner fin a guerra en Ucrania