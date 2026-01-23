A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | viernes 23 de enero de 2026

GENERANDO AUDIO...

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ César Alejandro Sepúlveda, “El Bótox”, es trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la CDMX

✔️ Tensión en Michoacán: bloqueos en Apatzingán y Buenavista tras detención de “El Bótox”

✔️ Sin la presencia del PAN, PRI y PT, Gertz Manero fue ratificado en comisiones como embajador en Reino Unido

✔️ Ex rector de la Autónoma de Campeche, José Alberto Abud, responsabiliza a Layda Sansores de lo que pueda ocurrirle

✔️ Tormenta invernal “Monstruo” en Estados Unidos golpeará desde Texas y las Grandes Llanuras, en el centro del país, hasta los estados del Atlántico

✔️ Estados Unidos formalizó su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ayer jueves; preocupan las cuotas millonarias que Washington adeuda al organismo