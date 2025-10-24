A las nueve en Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | viernes 24 de octubre de 2025

| 19:40 | Redacción | Uno Tv

A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Hallan 48 bolsas con restos humanos en fosa clandestina en Jalisco

Jalisco

Hallan 48 bolsas con restos humanos en fosa clandestina en Jalisco

Muere Antony Ylano, joven promesa del fútbol brasileño tras chocar su moto con una vaca: video

Deportes

Muere Antony Ylano, joven promesa del fútbol brasileño tras chocar su moto con una vaca: video

Video: helicóptero desprende techos de afectados por lluvias en Hidalgo

Hidalgo

Video: helicóptero desprende techos de afectados por lluvias en Hidalgo

Soda Stereo regresa a México con la gira “Ecos”; tecnología traerá al escenario a Gustavo Cerati

Entretenimiento

Soda Stereo regresa a México con la gira “Ecos”; tecnología traerá al escenario a Gustavo Cerati