A las nueve en Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | viernes 26 de septiembre de 2025

| 08:00 | Redacción | Uno Tv

A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Ponen vallas y refuerzan seguridad por marcha de Ayotzinapa

✔️ Fiscalía de Tabasco no citará a declarar a Adán Augusto López

✔️ Hija de Rocha Moya descarta atentado contra nieta del gobernador de Sinaloa

✔️ Anuncia Trump aranceles del 100% a farmacéuticas extranjeras

✔️ Atacante de Dallas Texas iba por agentes del ICE

