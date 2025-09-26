A las nueve en Uno, toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | viernes 26 de septiembre de 2025
A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
✔️ Ponen vallas y refuerzan seguridad por marcha de Ayotzinapa
✔️ Fiscalía de Tabasco no citará a declarar a Adán Augusto López
✔️ Hija de Rocha Moya descarta atentado contra nieta del gobernador de Sinaloa
✔️ Anuncia Trump aranceles del 100% a farmacéuticas extranjeras
✔️ Atacante de Dallas Texas iba por agentes del ICE