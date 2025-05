A menos de 15 días, mayoría aún desconoce a los candidatos y cómo votar en la elección judicial

GENERANDO AUDIO...

Falta poco para la elección judicial, y la mayoría de los electores no sabe cuándo es, dónde puede conocer a sus candidatos, ni cómo será la boleta el día de la elección. Unotv.com salió a las calles y confirmó que hay confusión respecto al día de la jornada.

“La Elección Judicial es en junio, me parece que el 1 o 2 de junio”, refirió Maximiliano Hernández, estudiante de la Escuela Libre de Derecho, a lo que Isaac Cruz, estudiante de Derecho de la UNAM, apuntó que “sí, es próximamente el 2 de junio y no, no voy a participar”.

Mientras que Amanda Rocío, ama de casa, acotó que será “el 1 de junio, sí debemos de participar”.

En la Facultad de Derecho de la UNAM el ánimo de los estudiantes respecto a lo que se elegirá el 1 de junio no es el mejor.

“- ¿Una práctica en la página ‘Conóceles’ del INE, les gustaría participar? Me parece que el tema les atañe a ustedes que son estudiantes de Derecho.

-No, gracias, en este momento no, muchas gracias”. “- Estoy haciendo un sondeo sobre la Elección Judicial, me parece que les concierne un poco ¿Quieren participar?

-No, gracias”. “- Soy Agustín Velasco, reportero de UnoTV, estoy haciendo un sondeo sobre la Elección Judicial y una práctica en la página ‘Conóceles’ del INE ¿Les gustaría participar?

– Ahorita no, gracias. Es que estamos en clase”.

Una de las principales vías para revisar los perfiles de las candidaturas es la plataforma Conóceles, del Instituto Nacional Electoral (INE). Pero entre la población usuaria de servicios legales, como Amanda Rocío, una ama de casa que acudió al Registro Civil, esta pasó desapercibida.

“- Se llama ‘Conóceles’, en la cual se pueden consultar los perfiles de los candidatos y también se puede simular la votación de ese día ¿lo ha intentado?

– No, la verdad es que no”

Amanda Rocío / ama de casa

Por su parte, Araceli, quien asistió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a desahogar una audiencia, tampoco está enterada.

“- ¿Usted conoce a las candidatas y candidatos por los que le toca votar el 1 de junio?

Aún no, pero estamos en eso”

Araceli / comerciante

Isaac, estudiante de Derecho, sí conoce la plataforma, pero asegura que es complicado navegar entre las más de tres mil candidaturas.

“He estado tratando de entrar al portal, a veces falla, a veces ni siquiera despliega los perfiles completos de los candidatos, conozco más bien a los que han sido profesores de aquí, porque hay profesores que han salido como candidatos en esta elección”

Isaac Cruz / estudiante UNAM

En este ambiente, el INE espera que el próximo 1 de junio la participación supere el 18 por ciento. ¿Usted ya sabe quiénes son sus candidatos y cómo votar?