¿A qué hora es el Desfile Militar del 16 de septiembre de 2025?

Sigue el Desfile Militar por Uno TV. Foto: Cuartoscuro.

El Desfile Militar del 16 de septiembre, el cual puedes seguir en vivo por Uno TV, es uno de los eventos más esperados en las celebraciones patrias. Este 2025, miles de familias se darán cita en el Zócalo de la capital y Paseo de la Reforma para presenciar el tradicional recorrido de las Fuerzas Armadas de México.

Aquí en Unotv.com te damos todos los detalles al respecto.

¿A qué hora inicia el Desfile Militar 2025?

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Desfile Militar del martes 16 de septiembre de 2025 dará inicio a las 10:00 horas (tiempo del centro de México) en la Plaza de la Constitución, en la Ciudad de México.

La ceremonia será encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien dará el banderazo de salida a los contingentes desde el balcón de Palacio Nacional.

Ruta del Desfile Militar 2025

Como lo ha adelantado la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el Desfile Militar estará partiendo del Zócalo y desembocar en el Campo Marte, con la siguiente ruta:

Avenida 5 de Mayo

Avenida Juárez

Paseo de la Reforma

¿Qué podrás ver en el Desfile Militar 2025?

Durante el recorrido participarán elementos de:

Ejército Mexicano

Fuerza Aérea Mexicana

Armada de México

Guardia Nacional

Brigadas de auxilio y rescate

Además, se exhibirá equipo táctico, aeronaves, vehículos militares y agrupamientos montados, en un evento que busca honrar a los héroes de la Independencia y mostrar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas.

Desfile Militar del 16 de septiembre, en vivo por Uno TV

Este martes 16 de septiembre a las 9:45 horas, Uno TV transmitirá en vivo el Desfile Cívico Militar, uno de los eventos más esperados de las Fiestas Patrias. La cobertura contará con la conducción de Pablo Reinah y Alberto Manuel Rodríguez, además de la participación de especialistas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, quienes explicarán cada momento del recorrido.

La transmisión también incluirá enlaces en vivo con reporteros en sitio, para mostrar la emoción del público y los detalles de la parada militar desde el corazón de la Ciudad de México.