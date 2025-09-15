¿A qué hora es el Grito de Independencia 2025?

GENERANDO AUDIO...

Sigue la transmisión por Uno TV. Foto: Cuartoscuro.

Septiembre es sinónimo de fiesta patria y la pregunta más común en estas fechas es: ¿a qué hora será el Grito de Independencia 2025?

El tradicional acto que conmemora el inicio de la lucha de independencia de México se llevará a cabo, como cada año, la noche del 15 de septiembre en plazas públicas de todo el país y aquí en Unotv.com te damos los detalles.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¿A qué hora se da el Grito de Independencia 2025?

El Grito de Independencia se realizará de manera oficial este lunes 15 de septiembre a las 23:00 horas (tiempo del centro de México), como lo adelantó el Gobierno de México.

Éste será encabezado en el Zócalo capitalino por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien saldrá al balcón de Palacio Nacional para ondear la bandera, y hacer sonar la campana y vitorear a los héroes nacionales.

Además del Zócalo capitalino, cada estado y municipio celebrará su propia ceremonia del Grito en las plazas principales. En todas, el horario se mantiene cercano a las 23:00 horas, aunque algunos gobiernos locales inician con espectáculos musicales y culturales desde la tarde.

Grito de Independencia 2025 EN VIVO por Uno TV

Uno TV transmitirá en vivo y con cobertura especial el Grito de Independencia desde el Zócalo de la Ciudad de México. La conducción estará a cargo del periodista José Cárdenas, acompañado de los enlaces en directo de Ricardo Rivera.

La cita es este lunes 15 de septiembre a las 22:35 horas, en vivo a través de Unotv.com y la app de Uno TV.

[NO TE VAYAS SIN LEER: Refuerzan seguridad en el Zócalo de CDMX por el Grito de Independencia]

16 de septiembre, desfile militar

Al día siguiente, el martes 16 de septiembre de 2025, se llevará a cabo el Desfile Militar en la Ciudad de México, que iniciará a las 10:00 horas, con la participación de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.